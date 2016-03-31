Фото: vk.com/usynovi_zakaznik

Серые журавли начали массово возвращаться в Алтайский край – прилет этих птиц был зафиксирован накануне.

Так, в настоящее время в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены серые журавли.

Птицы были замечены на участке трассы Рубцовск-Угловское, в районе озера Малые Ракиты. Отмечается, что в стае было около сотни птиц.

Читайте также: Перелетные птицы появились в Алтайском крае раньше обычного

Напомним, что орнитологи сообщали, что перелетные птицы в этом году возвращаются в Алтайский край значительно раньше, чем обычно. Всего на Алтай на гнездование прибудет около 200 видов птиц.