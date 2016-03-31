Серые журавли начали массово возвращаться в Алтайский край
Очевидцы зафиксировали на фотокамеру прилет около сотни птиц
31 марта 2016, 09:27
Фото: vk.com/usynovi_zakaznik
Серые журавли начали массово возвращаться в Алтайский край – прилет этих птиц был зафиксирован накануне.
Так, в настоящее время в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены серые журавли.
Птицы были замечены на участке трассы Рубцовск-Угловское, в районе озера Малые Ракиты. Отмечается, что в стае было около сотни птиц.
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Напомним, что орнитологи сообщали, что перелетные птицы в этом году возвращаются в Алтайский край значительно раньше, чем обычно. Всего на Алтай на гнездование прибудет около 200 видов птиц.
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