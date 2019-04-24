Сеть гипермаркетов "Лента" оштрафовали в Барнауле за недостоверную рекламу

Сеть гипермаркетов "Лента" оштрафовали в Барнауле на 100 тысяч рублей за распространение недостоверной рекламы о размере скидок.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, компания организовала рассылку рекламных SMS-сообщений для постоянных клиентов торговой сети с обещанием скидки 40% на определенный товар.

"Однако в действительности заявленная в акции скидка не предоставлялась. Заявление о недостоверной рекламе в антимонопольное управление поступило от жительницы города Барнаула, которой в день акции при покупке отказали в 40% скидке на шампунь. Согласно приложенному чеку, потребитель при оплате покупки получил лишь 5% скидку по карте постоянного покупателя", – говорится в сообщении антимонопольщиков.

Во время рассмотрения дела было установлено, что спорная реклама содержала несоответствующие действительности сведения о размере скидок на все товары для ухода за лицом, телом, волосами и средства гигиены в размере 40%.

Реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона "О рекламе". В итоге за это нарушение был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.