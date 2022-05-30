Сеть магазинов «Телефоника» запустила розыгрыш ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей сеть магазинов «Телефоника» запустила розыгрыш призов. Участники могут выиграть отличные подарки для юных любителей гаджетов: фитнес-браслет DENN, радиоуправляемую машинку HIPER или мягкую игрушку Xiaomi.

Условия очень простые: нужно подписаться на официальную группу «Телефоника» во «ВКонтакте», поставить лайк на пять последних публикаций и сделать репост поста с розыгрышем к себе на страницу. Уже 5 июня будут объявлены три победителя, каждый из которых получит один из трёх призов.

В магазинах «Телефоника» представлен большой выбор смартфонов, электроники, аксессуаров и другой качественной техники по выгодным ценам. Здесь вы всегда сможете найти идеальный подарок для родных и близких вне зависимости от повода. Внимательные сотрудники помогут вам с выбором «того самого» гаджета. Но также вы можете выбрать то, что вам нужно, в интернет-магазине сети.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

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