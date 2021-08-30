Сеть современных автошкол Elite & VIP дарит бесплатное обучение

Сеть современных автошкол Elite & VIP запускает розыгрыш бесплатного обучения. Участниками станут все, кто заключил договор с автошколой в период с 10 августа по 23 сентября 2021 года. То есть, уже приступив к занятиям, вы можете стать победителем и получить деньги за обучение назад.

Розыгрыш пройдёт в прямом эфире в социальных группах сети автошкол. Узнать подробнее о том, как выиграть бесплатное обучение, можно по телефону 581-777. Участники также смогут выиграть большой сет роллов от ресторана Kirimati стоимостью 3458 рублей и весом 2880 граммов.

Бонусы за хорошую учёбу

У сети современных автошкол Elite & VIP 12 филиалов в разных частях Барнаула. Все филиалы оборудованы современными компьютерами, проекторами, серверами. В каждом учебном классе установлена лицензионная программа ГАИ ГИБДД, благодаря чему сдача теории достигает практически 100%.

В автошколах Elite & VIP разработана зачётно-бонусная система, благодаря которой преподаватели полностью контролируют учебный процесс. Система помогает увидеть пробелы в знаниях ученика и вовремя закрыть их. А ещё бонусная программа даёт возможность лучшим студентам сэкономить на обучении более трёх тысяч рублей и заработать три дополнительных урока вождения.

От простого к сложному

Многие автошколы практикуют поточное обучение: вы можете приступить к занятиям сразу, но с той темы, которую в данный момент преподают в школе. Так как учебный материал идёт по кругу, может получиться так, что вы начнёте обучение с конца.

В сети автошкол Elite & VIP работает только групповая форма обучения. С определённой даты вся группа будет проходить темы ПДД с самого начала. Так понимать и запоминать материал намного легче.

Больше вождения

Все инструкторы и преподаватели прошли обучение по своей специфике и стажировку в автошколах Elite & VIP. Автопарк насчитывает более 40 автомобилей – как на механике так, и на автомате. Сеть автошкол специально закупила машины исключительно бренда Hyundai (Solaris, Creta, Ix35). В случае поломки или ДТП автомобиль заменят на аналогичный и вам не придётся привыкать к новым габаритам транспортного средства.

Вождение в автошколе начинаются от филиалов. Исключения – филиалы в центре города в будние дни, так как учебный процесс там затрудняют пробки. А количество учебных вождений, возможно, самое большое в городе среди всех автошкол.

Во всех филиалах с вами будет работать персональный менеджер автошколы, который будет контролировать процесс записи на вождение и поможет решить любые вопросы, связанные с обучением. При поступлении вы получите полный комплект канцелярии с фирменной символикой. Даты ближайших наборов в группы можно узнать на сайте.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Автошколы Elite & VIP

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 134Б (главный офис)

Телефон: +7 (3852) 581-777

e-mail: auto-elite@mail.ru

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