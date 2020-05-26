Сезон не открыт? Не, не слышали. Барнаульцы активно отдыхают на городском пляже
Фоторепортаж amic.ru с острова Помазкин
26 мая 2020, 14:45
Коронавирус коронавирусом, запреты запретами, а жара жарой. Столбики термометров перевалили за отметку +30 градусов, и барнаульцы потянулись на городской пляж. Не сказать, что на острове Помазкин ажиотаж, но отдыхающие есть. Музыка и различные напитки также присутствуют.
Напомним, что пляжный сезон в Барнауле еще не открыт. По планам городской администрации, это должно произойти 12 июня, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и регионе.
В МЧС подчеркивают, что ни одного разрешенного места для купания в Алтайском крае нет. В мае уже произошло несколько несчастных случаев на воде. В том числе утонул 13-летний подросток.
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