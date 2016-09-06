Сезон осенних пробок пришел в Барнаул
Количество автомобилей резко возросло на дорогах краевой столицы с завершением лета
6 сентября 2016, 09:51
Фото: reglinez.org
Начало осени по традиции обернулось в Барнауле увеличением количества автомобилей на дорогах и, как следствие, пробками.
С приходом сентября и завершением сезона отпусков по утрам на городских улицах выстраиваются большие транспортные заторы.
Так, во вторник, 6 сентября, чтобы добраться на работу из спальных районов в центральную часть Барнаула, многим горожанам пришлось потратить не менее часа.
Возможно, ситуацию на дорогах несколько усугубил небольшой дождь.
Стоит отметить, что какого-то необычайного количества ДТП в утренний час пик зафиксировано не было.
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