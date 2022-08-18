Шаг в успешное будущее: компьютерная академия «Топ» проводит день открытых дверей

День открытых дверей пройдёт в компьютерной академии «Топ» 20 августа в 11:00. Дети и их родители смогут пообщаться с преподавателями, узнать о программе и графике обучения, а также задать любые вопросы. Сейчас в школе идёт новый набор детей 7-14 лет.

В программе дня открытых дверей:

— мастер-класс по созданию компьютерных игр;

— презентация программы «Малая компьютерная академия»;

— что будет знать и уметь выпускник;

— экскурсия по академии и индивидуальные консультации.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

В «Топе» обучение построено не так, как в школе или институте. Здесь нет скучных лекций, конспектов и «зубрёжки» — наоборот, минимум теории и очень много практики. Ребёнок познаёт сложные процессы и явления в увлекательной игровой форме.

Новые группы детского направления стартуют в сентябре.



Компьютерная академия «ТОР»

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347