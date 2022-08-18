Шаг в успешное будущее: компьютерная академия «Топ» проводит день открытых дверей
Занятия в детских группах начнутся уже в сентябре
День открытых дверей пройдёт в компьютерной академии «Топ» 20 августа в 11:00. Дети и их родители смогут пообщаться с преподавателями, узнать о программе и графике обучения, а также задать любые вопросы. Сейчас в школе идёт новый набор детей 7-14 лет.
В программе дня открытых дверей:
— мастер-класс по созданию компьютерных игр;
— презентация программы «Малая компьютерная академия»;
— что будет знать и уметь выпускник;
— экскурсия по академии и индивидуальные консультации.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
В «Топе» обучение построено не так, как в школе или институте. Здесь нет скучных лекций, конспектов и «зубрёжки» — наоборот, минимум теории и очень много практики. Ребёнок познаёт сложные процессы и явления в увлекательной игровой форме.
Новые группы детского направления стартуют в сентябре.