Шанхай-блюз: пройди тест и выиграй билет на концерт Евгения Маргулиса

Фото: www.israelculture.info

Заслуженный артист России, знаменитый блюзмен и экс-солист рок-групп "Машина времени" и "Воскресение" Евгений Маргулис и Компания представят свою новую программу "Квартирник" в Барнауле. Выступление состоится в ресторане "Барнаул" 15 мая.

Гостей ждет живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринужденное общение между песнями и теплая атмосфера. Все это в лучших традициях квартирников!

Ресторан "Барнаул" является идеальной площадкой для проведения подобных мероприятий. Также одним из его достоинств считается кухня, сочетающая в себе традиции, современность и авторскую неповторимость. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым! Сбор гостей в 19.00. Билеты уже в продаже – вся информация по указанным телефонам и в соцсетях ресторана.

Amic.ru совместно с рестораном "Барнаул" предлагает пройти тест и выиграть билет на две персоны на выступление бывшего солиста группы "Машина времени". Для этого необходимо правильно ответить на все вопросы теста. 23 апреля победитель будет выбран генератором случайных чисел.

Ресторан "Барнаул":

Площадь Победы, 3,

тел.: 8 (3852) 201-601, справки: 997-997

Kassy.ru: 8 (3852) 72-00-00

Kassir: 8 (3852) 58-16-98

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