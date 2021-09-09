Шантаж и отключения. Жители Сибирской долины пожаловались на проблемы с электричеством

Жители Сибирской долины жалуются на то, что они заключали договоры на техприсоединение к электрическим сетям с "Алтайэнерго", но теперь деньги с них требует руководитель местного некоммерческого партнёрства. Об этом сообщает "Толк".

По словам одного из местных жителей, 3 сентября без электричества остались около 10 домов. Свет отключили без предупреждения, если не считать того, что ранее с людей требовали по 85 тысяч рублей за присоединение к сети.

"И у меня, и у других соседей Гаврилов (руководитель некоммерческого партнёрства, – прим. ред.) требовал по 85 тысяч рублей за подключение к сетям. Я ему сразу сказал, что у меня нет таких денег. Он давил на то, что я будто бы незаконно подключился, грозил отрубить свет", – рассказал журналистам мужчина, который строит дом в посёлке.

Люди не хотят контактировать с Гавриловым и просто пишут заявления в полицию.

Сам директор некоммерческого партнёрства "Сибирская Долина" Вячеслав Гаврилов заявил, что электросети в посёлке построены силами частной организации, но теперь власти Барнаула пытаются их отнять. По словам Гаврилова, сумма 85 тысяч рублей за подключение к сетям была установлена самими жильцами в 2012 году.

Отключения на сетях он объяснил профилактическими работами.

В "Алтайэнерго" пояснили, что сети в Сибирской долине действительно признали бесхозными. В компании также добавили, что в августе 2021 года некоммерческим партнёрством по созданию и развитию инфраструктуры комплекса "Сибирская Долина" и Вячеславом Гавриловым зарегистрировано право собственности на часть объектов электроэнергетики протяжённостью два километра.

Компания принимает заявки на подключение, после которого жильцы будут заключать договор с "Алтайэнерго".