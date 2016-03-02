Шелуху алтайской гречки используют для японских матрасов и подушек
Шелуха алтайской гречки используется японцами в производстве матрасов и подушек
2 марта 2016, 10:31
Матрасы и подушки изготавливают в Японии из гречневой шелухи, поставляемой в страну Восходящего солнца из Алтайского края, сообщил вице-губернатор региона Александр Лукьянов.
Об этом, как сообщает 2 марта "Интерфакс", замглавы края заявил на встрече с экспертами Зимней зерновой конференции. Высказался о поставках гречихи в Японию и губернатор Александр Карлин.
"И японцы уже не могут жить без нашей гречки. Мы поставляем им эту крупу", – отметил глава региона.
Согласно озвученным данным, в аграрном сезоне в Японию было направлено 10 тысяч тонн гречихи.
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