Шелуху алтайской гречки используют для японских матрасов и подушек

Матрасы и подушки изготавливают в Японии из гречневой шелухи, поставляемой в страну Восходящего солнца из Алтайского края, сообщил вице-губернатор региона Александр Лукьянов.

Об этом, как сообщает 2 марта "Интерфакс", замглавы края заявил на встрече с экспертами Зимней зерновой конференции. Высказался о поставках гречихи в Японию и губернатор Александр Карлин.

"И японцы уже не могут жить без нашей гречки. Мы поставляем им эту крупу", – отметил глава региона.

Согласно озвученным данным, в аграрном сезоне в Японию было направлено 10 тысяч тонн гречихи.