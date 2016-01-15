Схему движения транспорта изменят в Барнауле на Крещение

Схема движения транспорта в районе Речного вокзала на период празднования Крещения будет изменена 18 января начиная с 18.00, сообщает администрация города Барнаула.

Это связано с тем, что этот участок дороги перекрыт уже несколько месяцев из-за реконструкции моста через реку Барнаулку. Чтобы верующим не пришлось добираться до купели пешком, будет организована временная схема движения. Возле мест проведения празднования Крещения будут организованы стоянки автомобилей и дежурство сотрудников полиции.

На участке улицы Максима Горького от улицы Мало-Тобольской до моста через реку Барнаулку и на проезде от улицы Максима Горького до площади Баварина будет организовано одностороннее движение. Въезд на площадь Баварина с улицы Максима Горького будет закрыт.

Заехать на площадь Баварина можно будет со съездов с Нового моста. Выезд с площади Баварина будет организован на улицы Мамонтова и Максима Горького.

Также одностороннее движение транспорта будет организовано вдоль озера Пионерского на участке от улицы Вербная, 1 до улицы Вечерняя, 44 от поселка Кирова до поселка Борзовая Заимка.