Схему движения трех автобусных маршрутов меняют в Барнауле

Фото: barnaul.org, parovoz.com

Схема движения автобусов №№ 23, 47, 54 будет изменена с 1 июня в Барнауле, проинформировали во вторник, 24 мая, в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что работа маршрутов будет осуществляться в тестовом режиме "с целью определения потребностей жителей в транспортном обслуживании".

Теперь автобусы №23 будут ездить по схеме: Власихинская – Фурманова – Павловский тракт – Строителей – Калинина до конечного остановочного пункта "пл. Текстильщиков";

Маршрут автобусов №47: Лазурная – Власихинская – Шумакова – Балтийская – Попова – Взлетная – Сергея Ускова – Павловский тракт – Строителей – Красноармейский – Ползунова – Ленина;

Автобусы №54 будут ходить следующим образом: Просторная – Жасминная – Хлеборобная – Энтузиастов – Солнечная Поляна – Юрина – Северо-Западная – Ленина – Строителей – площадь Победы.

Помимо этого, в мэрии Барнаула уточняют, что с 1 июня рейсы по маршруту №114н "Докучаево — Росинка" будут организованы до конечного остановочного пункта "Садоводство "Росинка".