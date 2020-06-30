Шесть больниц Алтайского края возобновляют оказание плановой медпомощи

В Алтайском крае начался поэтапный переход медицинских учреждений на оказание плановой медицинской помощи, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На сегодня к такой работе допустили шесть центральных районных больниц:

Алейскую ЦРБ;

Шипуновскую ЦРБ;

Ельцовскую ЦРБ;

Косихинскую ЦРБ;

Первомайскую ЦРБ им. А.Ф. Воробьева;

Красногорскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились свыше 400 медработников. 88 заболевших — врачи, 240 — средние медицинские работники и 84 — младшие медицинские работники. Всего COVID-19 нашли в 68 медицинских организациях Алтайского края.