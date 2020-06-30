Шесть больниц Алтайского края возобновляют оказание плановой медпомощи
Возврат к прежнему режиму работы медучреждений будет поэтапным
30 июня 2020, 14:01, Никита Черников
В Алтайском крае начался поэтапный переход медицинских учреждений на оказание плановой медицинской помощи, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
На сегодня к такой работе допустили шесть центральных районных больниц:
- Алейскую ЦРБ;
- Шипуновскую ЦРБ;
- Ельцовскую ЦРБ;
- Косихинскую ЦРБ;
- Первомайскую ЦРБ им. А.Ф. Воробьева;
- Красногорскую ЦРБ.
Ранее стало известно, что с начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились свыше 400 медработников. 88 заболевших — врачи, 240 — средние медицинские работники и 84 — младшие медицинские работники. Всего COVID-19 нашли в 68 медицинских организациях Алтайского края.
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