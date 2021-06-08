Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3291, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 57 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 091. Выздоровел 46 891 человек (+44 за сутки).

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Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 8, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийский, Благовещенский, Павловский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Суетский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 149 пациентов, из них 60 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 250 коек.