Шесть самолетов отправили в Барнаул из-за инцидента в Толмачево

Шесть самолетов, которые летели в Новосибирск, направили в Барнаул. Причиной тому стал инцидент с грузовым лайнером Ан-124 "Руслан" в Толмачево.

"Авиакомпания S7 – пять самолетов. Летели из Красноярска, Надыма, Омска, Южно-Сахалинска и Норильска. И авиакомпания "Авиатрафик" (Киргизия), самолет летел из Бишкека, "Боинг-733", – рассказала НГС менеджер по авиационной деятельности барнаульского аэропорта Ирина Гринева.

Грузовой самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево. Западно-Сибирское транспортное управление СК начало доследственную проверку по нарушению правил безопасности движения.

Новости

Происшествия Телеведущий Александр Колтовой перед смертью увел самолет от жилых домов

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, самолет выкатился за полосу при аварийной посадке. Воздушное судно направлялось без груза в Вену, после вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет на полосе, и он выкатился на 200 метров.

На борту было 14 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Однако сам самолет получил повреждения – частично разрушены шасси и крылья.

Как сообщает пресс-служба Западно-сибирского СУТ СКР, на место выехала следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, в том числе и воздушного судна. Полосу должны освободить только в 16:34.