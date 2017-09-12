Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 12 сентября

Фото: proavto.su

На дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 12 сентября, образовались заторы в шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".

Наиболее протяженные пробки наблюдаются на улице Северо-Западной и проспекте Ленина, в районе пересечения этих улиц, а также на Павловском тракте после кольцевого пересечения и на перекрестке проспект Строителей - проспект Красноармейский. Скорость движения авто на данных участках не превышает 5-10 километров в час.

Также заторы образовались на улицах Георгиева, Советской Армии и Молодежной, в переулке Ядринцева, на пересечениях улицы Малахова с улицами Эмилии Алексеевой и Власихинской, а также на нескольких отрезках улицы Попова и в районе площади Октября.

Кроме этого, на карте отмечено, что на улице Аванесова произошло две аварии. Из-за этого на Горе образовалась пробка по направлению в центр города.