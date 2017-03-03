Шестилетний ребенок едва не утонул в бийском бассейне "Дельфин"

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Шестилетний мальчик без дыхания был найден вечером в четверг, 2 марта, в бийском бассейне "Дельфин", сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщается, ребенка нашел тренер одной из спортивных школ города, арендующих площади для обучения детей плаванию. Восстановить дыхание ребенка удалось, после этого его доставили в больницу, где сейчас ему оказывают интенсивную медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".