Шестилетний ребенок едва не утонул в бийском бассейне "Дельфин"
Мальчика нашел тренер без признаков дыхания. Сейчас ребенок находится в больнице
3 марта 2017, 08:12
Фото: pixabay.com
Шестилетний мальчик без дыхания был найден вечером в четверг, 2 марта, в бийском бассейне "Дельфин", сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, ребенка нашел тренер одной из спортивных школ города, арендующих площади для обучения детей плаванию. Восстановить дыхание ребенка удалось, после этого его доставили в больницу, где сейчас ему оказывают интенсивную медицинскую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
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