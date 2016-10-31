Шипуновский район Алтайского края возглавил бывший директор школы

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Главой Шипуновского района Алтайского края стал Николай Рыбоконенко, который ранее исполнял обязанности руководителя администрации.

Как сообщили в пресс-аппарате региональных властей, на данном посту Николай Рыбоконенко, который за свою карьеру успел поработать директором школы, будет находиться в течение пяти лет.

Николай Иванович Рыбоконенко родился 4 мая 1964 года в селе Комариха Шипуновского района. Выпускник Бийского техникума механизации сельского хозяйства. В 1994 году окончил исторический факультет АлтГУ. С 1982 по 1986 год служил в рядах Советской Армии. Затем работал механиком Первомайского отделения зерносовхоза "Новая жизнь", был учителем начальной военной подготовки Комарихинской средней школы Шипуновского района, а в период с 1995 по 2003 год являлся директором этой школы. В 2003-2011 – директор Центра социальной помощи семье и детям Шипуновского района. С 2011 по 2012 год – заместитель главы администрации Шипуновского района по социальным вопросам, с 2012-го по декабрь 2014 года – первый заместитель главы администрации Шипуновского района, с декабря 2014-го по март 2015 года – исполняющий обязанности главы администрации района. Затем Рыбоконенко был назначен главой администрации Шипуновского района.