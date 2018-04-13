Школьная наука с другой стороны: музей "Как-так?" приглашает на научные шоу

Погода в апреле изменчива и может сильно повлиять на планы, которые строятся на протяжении всей недели на выходные. Музей занимательных наук "Как-так?" знает, как сделать выходные более интересными и запоминающимися в любую погоду, и всегда готов принять взрослых и детей в своих стенах. Здесь приготовили насыщенную программу на ближайшие выходные.

Так, в воскресенье, 15 апреля, в 17:00 пройдёт шоу Николя "Шоу в темноте". Здесь юные исследователи узнают, чем отличается флуоресценция от фосфоресценции, как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой, что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света.

В воскресенье, 22 апреля, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда школьная наука не была такой интересной.

В воскресенье, 29 апреля, в 17:00 в музее "Как-так?" пройдёт шоу "Супер-лаборатория". Это интересная научная программа, во время которой зрители познакомятся со множеством экспериментов: как рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги, как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки, как сделать из соски шарик и загипнотизировать весь класс целиком.

Во вторник, 1 мая, в 16:00 состоится шоу "Секреты фокусов", где собраны 15 популярных и знаменитых фокусов, а их секреты будут раскрыты. Программа "Секреты фокусов" подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех. Вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, а значит, дети принимают в нем активное участие. Аналогов такого шоу в городе нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

В среду, 2 мая, акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный - все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

В воскресенье, 6 мая, в 15:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "4 стихии". Огонь, вода, земля, воздух – столько интересного вокруг. В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, проспект Ленина, 147в

тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

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