Школьник из Бийска победил на международной олимпиаде по физике

Бийский школьник Иван Касьянов стал абсолютным победителем Международной олимпиады по физике, сообщает "Алтайская правда". Сейчас он учится в 11-м классе Бийского лицея-интерната.

Иван Касьянов победил на первой Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Она прошла с 8 по 12 ноября в Узбекистане в смешанном очно-дистанционном формате. Сборная России лично приехала в Фергану, где завоевала четыре золотых и одну серебряную медали.

Лицеист из Бийска стал абсолютным победителем Олимпиады, опередив конкурентов из 19 стран. В 2021 году он уже выигрывал на Всероссийской олимпиаде школьников по физике, а также стал призёром краевого этапа по математике и истории.

Ранее алтайские пловцы завоевали 18 медалей, включая 8 золотых, на чемпионате России по зимнему плаванию во Владивостоке. Пловец Олег Чекушин установил мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем, обновив на три секунды своё же достижение.