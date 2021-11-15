Школьник из Бийска победил на международной олимпиаде по физике
Сборная России завоевали ещё три золотые медали
Бийский школьник Иван Касьянов стал абсолютным победителем Международной олимпиады по физике, сообщает "Алтайская правда". Сейчас он учится в 11-м классе Бийского лицея-интерната.
Иван Касьянов победил на первой Международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Она прошла с 8 по 12 ноября в Узбекистане в смешанном очно-дистанционном формате. Сборная России лично приехала в Фергану, где завоевала четыре золотых и одну серебряную медали.
Лицеист из Бийска стал абсолютным победителем Олимпиады, опередив конкурентов из 19 стран. В 2021 году он уже выигрывал на Всероссийской олимпиаде школьников по физике, а также стал призёром краевого этапа по математике и истории.
Ранее алтайские пловцы завоевали 18 медалей, включая 8 золотых, на чемпионате России по зимнему плаванию во Владивостоке. Пловец Олег Чекушин установил мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем, обновив на три секунды своё же достижение.