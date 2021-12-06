Школьник с пневматическим пистолетом из алтайской школы рассказал о случайной стрельбе

Ученик школы в райцентре Алтайского района, который 1 декабря ранил из пистолета восьмиклассника, рассказал, что инцидент произошёл случайно, сообщает "Толк".

По словам парня, пневматический пистолет он приобрёл в охотничьем магазине 1,5 года назад, чтобы отрабатывать навыки стрельбы. Обычно он использовал его для стрельбы по мишеням в лесу, однако забыл выложить его из кармана 1 декабря, когда пошёл в школу.

Как говорит подросток, они с друзьями решили "поугарать", однако стрелял он по деревьям.

"В какой-то момент пистолет заклинило. Пару раз нажал на курок – вхолостую. На третий раз вылетела пуля, и тут я услышал крик в соседней кабинке туалета. Забежал туда, а там восьмиклассник, лицо в крови. Вероятно, пуля от дерева отрикошетила, и прилетела ему в голову. Я сразу отвёл его в медпункт, потом приехала скорая и полиция", – вспоминает мальчик.

Он признался, что сильно переживает из-за происшествия и хотел бы извиниться перед пострадавшим ребёнком, но тот находится в больнице. Встретиться они не могут из-за карантина, а родители восьмиклассника не хотят этому помочь.

Директор школы охарактеризовала мальчика положительно. Парень неплохо учится, занимается в местном патриотическом клубе и мечтает стать военным. Руководитель клуба "Юные друзья пограничников" Марина Зеленина рассказала, что парень занимается у неё уже шесть лет. Она добавила, что её воспитанник дисциплинированный. Также он занимается шахматами и учит ребят рукопашному бою.