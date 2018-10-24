Школьникам предлагают "отрепетировать" ЕГЭ по физике

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова проводит для учащихся 11-х классов пробный экзамен по физике, по условиям проведения приближенный к ЕГЭ.

Экзамен состоится в воскресенье, 28 октября, в главном корпусе АлтГТУ (пр-т Ленина, 46).

Регистрация участников пробного экзамена будет проводиться в холле 1 этажа с 09:00 до 09:50.

Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и две черные гелевые ручки.

Во время экзамена допускается использовать непрограммируемый калькулятор, линейку.

Желающие проверить себя на знание физики могут записаться на экзамен, отправив на эл. адрес письмо с информацией (фамилия, имя, отчество, школа, класс, e-mail, номер телефона).

Записаться необходимо до 16:00, 24 октября.

Плата за участие в пробном экзамене не взимается.

Подробная информация по тел.: +7 (3852) 29−07−37

Результаты экзамена будут опубликованы на официальном сайте АлтГТУ до 7 ноября