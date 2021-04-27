Школы и детсады Алтайского края не будут работать с 4 по 7 мая

Образовательные организации Алтайского края, относящиеся к деятельности регионального Минобра, не будут проводить учебные занятия в очной форме с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте регионального ведомства.

При этом там отметили, что в образовательных учреждениях, в которых обучаются иностранцы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в штатном режиме в эти дни будут работать службы, обеспечивающие проживание, питание и досуг.

Новости

Общество Минпросвещения проверит учебники истории после критики со стороны Путина

Помимо этого, детсады смогут организовать группы полного дня в случае "необходимости участия родителей в работе организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения муниципального образования".

По вопросу проведения итогового сочинения в резервный день (5 мая) пока что ожидается разъяснение Федеральной службы по надзору в сфере образования, указали в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Ожидается, что мера сделает эпидпрогноз более стабильным. Таким образом, страна будет отдыхать с 1 по 10 мая непрерывно.