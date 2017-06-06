Шквалистый ветер, дождь и жару прогнозируют в Алтайском крае на 7 июня

Дождливую и вместе с тем жаркую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на среду, 7 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух в этот день прогреется до +24...+29 градусов, в западных районах до +19...+24.

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Вопрос дня Град и шквалистый ветер. Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе?

В отдельных районах ожидают дождь, грозу, в предгорьях местами сильный дождь, возможен град. Ветер будет дуть северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 19-24.

В Барнауле также будет жарко. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Ветер также будет дуть северный, 6-11 метров в секунду, при грозе с усилением до 16.

Напомним, в регионе с 3 по 7 июня действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости). С 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).