Шквалистый ветер, грозы и град ждут жителей Алтая 14 июля

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Штормовая погода продолжит властвовать в Алтайском крае в пятницу, 14 июля - в регионе передано оперативное предупреждение.

"На большей части территории дождь, местами гроза, град, в южных, предгорных и восточных районах при грозах сильный и очень сильный ливневый дождь, утром в северных районах местами туман", - сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем в крае +18...+23 градуса. Ветер северный,5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров, в южных районах при грозах порывы 17-22 метра в секунду.

В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +19…+21 градус. Ветер северный до 12 метров в секунду.