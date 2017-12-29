Шлак смешивали с углем: ЛДПР обвиняет котельную Славгорода в махинациях

Координатор отделения ЛДПР Славгорода Иван Фишер заявил, что видел, как на котельной к углю примешивали шлак. Подробности передает пресс-служба партии.

Иван Фишер сообщил, что накануне ему поступила информация: в котельную № 38 завезли две машины шлака. Он уверяет, что когда приехал на место, "собственными глазами увидел, как шлак уже мешают с углем". Либерал-демократ немедленно вызвал полицию.

"Начальник котельной Алексей Малый стал вести себя некорректно, буквально хватал меня за шиворот. Подъехали правоохранители, взяли несколько образцов угля для экспертизы. Сейчас идет проверка", - рассказал он.

Фишер обратился к депутату фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой с просьбой подключить краевую власть. Она уже готовит обращение в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края с просьбой взять проблему на контроль.