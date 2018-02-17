Шоколад и сигареты: в Рубцовске вновь ограбили магазин

Сотрудники патрульно-постовой полиции службы Рубцовска задержали подозреваемых в краже из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ночью в магазине по улице Тихвинская сработала сигнализация. На место происшествия прибыли полицейские. Оказалось, что тревога не ложная. Дверь в магазин была взломана.

Правоохранители начали вести преследование скрывшихся лиц и задержали одного из подозреваемых недалеко от места преступления. При себе у задержанного нашли вещественные доказательства: несколько плиток шоколада и сигареты. Еще двое подозреваемых были задержаны в ту же ночь. Также возле магазина полицейскими был обнаружен пакет с похищенным товаром.