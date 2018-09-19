Шойгу, Лавров, патриарх, Миллер и Лукашенко: кто поздравил Виктора Томенко

В правительство Алтайского края продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма по поводу вступления в должность губернатора Виктора Томенко, сказано на официальном сайте региона.

В числе тех, кто присоединился к поздравлениям, — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Уверена в том, что ваш авторитет, талант руководителя, знание проблем Алтайского края, умение принимать взвешенные решения будут способствовать укреплению российской государственности, развитию экономического потенциала региона, повышению благосостояния его жителей", - подчеркнула она.

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"Оказанное вам доверие избирателей свидетельствует о востребованности предпринимаемых вами усилий по решению насущных социально-экономических задач региона. Убежден, что накопленный вами опыт руководящей работы, в том числе в региональных органах власти, в совокупности с энергией и требовательным подходом к делу будут способствовать дальнейшему обновлению всех сторон жизни края, улучшению инвестиционного климата, росту качества жизни граждан", - отметил в поздравлении министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что в МИД России ценят сотрудничество с правительством Алтайского края по совершенствованию его международных и внешнеэкономических связей и готовы к расширению взаимодействия.

Кроме того, новоиспеченного алтайского губернатора поприветствовали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между епархиями Алтайской митрополии РПЦ и местными органами власти.

Поздравления также направили министр обороны России Сергей Шойгу, министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Павел Колобков, министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы регионов страны и др.

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Из числа других влиятельных лиц, обратившихся к Виктору Томенко, - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

В адрес главы региона поступают также телеграммы от представителей других государств. В их числе — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также поздравления прислали чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов, аким Павлодарской области Казахстана Булат Бакауов, консул Казахстана в Омске Конысбек Жусупбеков, президент организации мира и дружбы Монголии Дэлэг Загджав, генконсул Монголии в Кызыле Баасанжав Ганцэцэг, генконсул РФ в Усть-Каменогорске Михаил Королев и другие официальные лица.

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