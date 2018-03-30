Шторм и волна холода до -20: какая погода ждет Алтайский край на выходных

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Выходные в Алтайском крае пройдут под знаком нестабильной и далеко не самой приятной погоды — в субботу в регионе будет действовать штормовое предупреждение, а в ночь на воскресенье похолодает до -20 градусов.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 31 марта в крае сохранится штормовая погода с сильным ветром, дождем, переходящим в мокрый снег и снег, гололедом.

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Ночные температуры по краю составят -5...-10 градусов, в южных районах -2...-7 градусов, в северо-западных районах -10...-15 градусов. Днем будет -1...-6 градусов. Ветер северо-западный, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров, днём 5-10 с усилением до 12-17 метров.

В Барнауле в ночь на 31 марта ожидается мокрый снег, снег, временами сильной интенсивности, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Температура -8...-10 градусов.

Днем в краевой столице мокрый снег, снег, временами сильной интенсивности, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица, температура -3...-5 градусов.

В воскресенье, 1 апреля, на Алтайский край начнет оказывать влияние антициклон. В ночь на воскресенье местами в предгорных районах слабый снег, местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица. Температура составит -10...-15 градусов, в западных районах до -20 градусов.

Днем 1 апреля преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица, температура -2...-7 градусов.

В Барнауле в ночь на воскресенье без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман, температура за окном ночью составит -12...-14 градусов, днем -4...-6 градусов.