Шторм, ураганы и паводок ударят по Сибири к началу лета

Специалисты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций спрогнозировали увеличение числа смерчей на территории России.

"Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Опасения ученых подтверждает ураган, который прошелся по Екатеринбургу и Свердловской области. Там ветром срывало крыши, валило деревья, а на одной из строек рухнул кран.

Но не только ветер угрожает Сибири. Дополнительно проблемой может стать и паводок.

"В период с 25 мая по 1 июня при дальнейшем активном развитии весеннего половодья прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму на реке Печора на участке от села Усть-Уса до села Усть-Цильма в Коми, на реках Чумыш – в Алтайском крае, Карасук – в Новосибирской области, Таз – в Ямало-Ненецком автономном округе. Также прогнозируется подъем уровня реки Нижняя Тунгуска у поселка городского типа Тура Красноярского края, где он достиг 1 267 см, что на 20% превышает среднемноголетние значения", – рассказали в институте.

Кроме того, ситуацию могут осложнить лесные пожары. Сейчас наивысший класс пожароопасности отмечается в 20 муниципальных образованиях, а особый пожароопасный режим введен в 50 субъектах.

Алтайские синоптики предупреждают, что 26 мая во второй половине дня погода в регионе резко ухудшится. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на севере – до 25 м/c. Местами дожди и грозы.