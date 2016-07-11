Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Алтайском крае
Температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +34 градусов
11 июля 2016, 14:06
Фото: topre.ru
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за аномальной жары.
Как сообщили в понедельник, 11 июля, в региональном Гидрометцентре, очень высокая температура воздуха будет наблюдаться в крае до конца рабочей недели.
"В Алтайском крае в период с 11 по 15 июля ожидается аномально-жаркая погода: максимальная температура воздуха +28 …+34 градуса", - отмечают синоптики.
Одновременно с этим в ближайшие вторник и среду в отдельных районах прогнозируются ливни, грозы и град.
Напомним, что этим летом — в начале июня - в регионе уже объявлялось штормовое предупреждение в связи с аномально-жаркой погоды.
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