Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявили в Алтайском крае

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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за аномальной жары.

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Прочее Аномальная жара: штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае

Как сообщили в понедельник, 11 июля, в региональном Гидрометцентре, очень высокая температура воздуха будет наблюдаться в крае до конца рабочей недели.

"В Алтайском крае в период с 11 по 15 июля ожидается аномально-жаркая погода: максимальная температура воздуха +28 …+34 градуса", - отмечают синоптики.

Одновременно с этим в ближайшие вторник и среду в отдельных районах прогнозируются ливни, грозы и град.

Напомним, что этим летом — в начале июня - в регионе уже объявлялось штормовое предупреждение в связи с аномально-жаркой погоды.