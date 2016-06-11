Штормовое предупреждение объявлено в Барнауле из-за повышения уровня Оби
В течение ближайших дней, Обь может подняться до 580 сантиметров над нулем водомерного столба
Фото: barnaul.org
Администрация Барнаула в субботу, 11 июня, распространила сообщение о штормовом предупреждении в связи с повышением уровня воды в Оби.
"По данным Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ Западно-Сибирское УГМС, в ближайшие два-три дня прогнозируется повышение уровня воды в реке Оби до 560-580 см. Также ожидается повышение температуры воздуха по краю до плюс 34 градусов, по городу до плюс 31 градуса", - отмечают в мэрии.
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Напомним, что по данным на утро 11 июня, Обь в Барнауле находится на уровне 553 сантиметров над нулем водомерного столба. Критическая отметка уже превышена.
В микрорайоне Затон подтоплено более 40 земельных участков.