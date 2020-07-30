Штормовое предупреждение передали в Горном Алтае

В Республике Алтай разыграются грозы, град и ливни, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России передала штормовое предупреждение.

Согласно данным синоптиков, 30 июля из-за неблагоприятных погодных факторов возможно возникновение опасных ситуаций.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам "101", "112". Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!" – советуют спасатели.

При грозе следует закрыть окна и двери. Не рекомендуется стоять рядом с окном, разговаривать по телефону и подходить близко к электропроводам, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. Кроме того, лучше выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.