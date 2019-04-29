Штормовой первомай: грозы, ветер и снег обещают в Алтайском крае

Алтайский край подойдет к длинным первомайским выходным в условиях штормовой погоды – в регионе ожидается сильный ветер, грозы и снег.

Алтайский ЦГМС передал на 30 апреля и 1 мая штормовой прогноз. "Днем 30 апреля и ночью 1 мая ожидаются неблагоприятные погодные явления: усиление ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы 19-24 метра в секунду, осадки в виде дождя, местами с грозами, переходящие 1 мая в мокрый снег, снег, в отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега), появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на вторник, 30 апреля, в регионе будет +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.

Ночью 1 мая в крае будет -4...+1 градус, днем +4...+9 градусов.

В ночь на 2 мая в крае станет еще холоднее – температура может опуститься вплоть до -7 градусов. Днем в четверг будет +7...+12 градусов.