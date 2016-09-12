Штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае

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Оперативное предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью, вновь продлено в Алтайском крае.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, штормовой прогноз пролонгирован до 16 сентября.

"В Алтайском крае в период с 13 по 16 сентября сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), в Благовещенском, Ключевском, Шелаболихинском, Угловском, Локтевском, Хабарском, Поспелихинском, Рубцовском, Усть-Калманском, Мамонтовском, Алейском, Шипуновском районах сохранится, в Усть-Пристанском, Кулундинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости)", - подчеркивают синоптики.

Напомним, что в режиме штормового прогноза, связанного с высокой пожароопасностью, наш регион живет уже около месяца.