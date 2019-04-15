Штраф за продажу вейпов и электронных сигарет подросткам введут в Алтайском крае

Штраф от 500 рублей до 20 тысяч рублей планируют ввести в Алтайском крае за продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет и жидкости к ним. Краевой парламент выносит эту тему на общественное обсуждение.

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Законодатели предлагают прописать в законе "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" новый вид нарушения. А именно нарушение запрета на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. Предлагается ввести административный штраф: на граждан – в размере от 500 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, депутаты Алтайского края пытаются ограничить употребление вейпов и электронных сигарет подростками. В первом чтении закон о введении запрета был принят еще в ноябре 2018 года, второе чтение состоится 26 апреля.

Предложения и замечания относительно размера штрафа принимаются с 12 апреля по 17 мая 2019 года по е-mail: prav@akzs.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб. 312.