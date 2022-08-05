«Сибирь-Полиметаллы» благоустроят тротуар в селе Карамышево

Акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) проложит в селе Карамышево тротуар, протяжённостью более километра и шириной два метра, а также произведёт укладку 300 кв. м асфальта в уличных проездах.

Благоустройство тротуара и проездов реализуют в рамках программы социально-экономического партнёрства компании с городами и муниципалитетами, которые расположены на территориях присутствия предприятия.

Более 60% жителей села Карамышево являются сотрудниками Зареченской обогатительной фабрики и Зареченского рудника — подразделений АО «Сибирь-Полиметаллы».

Своё начало новая пешеходная артерия возьмёт от ул. Советской, пройдёт вдоль ул. Кирова и ул. Школьной. Новый тротуар соединит ряд социально значимых организаций и позволит жителям села комфортно и безопасно добираться до школы, детского сада, учреждений культуры, фельдшерского пункта, спортивной площадки и магазинов. Там установят бордюрный камень, поребрики, уложат асфальтобетонное покрытие.

«Жители села, депутаты и представители администрации направили в компанию коллективное письмо с просьбой оказать помощь в благоустройстве тротуаров и проездов. Мы сразу же приняли решение помочь и выполнить просьбу, ведь вблизи этого села расположены два наших подразделения, а в самом Карамышево проживают более 20 наших сотрудников. Мы взяли на себя не только расходы на строительство, но и всю реализацию этого проекта: поиск подрядчика, создание план-проекта, контроль за работами», — рассказал генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев.

Он добавил, что уже определена подрядная организация и на днях она должна приступить к выполнению работ. Завершить благоустройство планируют в сентябре.