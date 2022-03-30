«Сибирь-Полиметаллы» предлагает выпускникам бесплатное обучение в вузах и ссузах страны

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы» предлагает выпускникам стать участниками программы подготовки квалифицированных кадров. Она даёт возможность получить образование в лучших вузах и ссузах страны за счёт компании.

Так, среднее специальное образование можно получить в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме. Два года назад на базе этого учреждения АО «Сибирь-Полиметаллы» открыло новые направления: «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых».

Обучение по этим программам платное — 45 тысяч рублей в год. АО «Сибирь-Полиметаллы» предлагает выпускникам заключить договор о целевом направлении. Таким образом, можно получить профессиональное образование и квалификацию горный техник-технолог абсолютно бесплатно. Длительность обучения составит четыре года. Помимо этого, всем студентам, которые учатся за счёт компании, при успешной сдаче сессии ежемесячно начисляют дополнительную стипендию от предприятия: отличникам — 3000 рублей, хорошистам — 1500.

Сегодня по направлениям «Обогащение полезных ископаемых» и «Подземная разработка» в РАПТе учатся 96 студентов. Из них 56 получают образование за счёт средств АО «Сибирь-Полиметаллы»: 20 выпускников школ и 33 действующих сотрудника компании. На 2022-2023 год обучения РАПТ планирует набрать 50 человек для подготовки горных техников-технологов.

«Ежегодно мы заключаем с выпускниками школ договоры о целевом обучении. При таком сотрудничестве все участники остаются в плюсе. Мы вкладываем в образование нашего будущего сотрудника, а выпускник получает востребованную профессию, гарантированное трудоустройство, как минимум на три года, расширенный социальный пакет и возможности для карьерного роста. У нас работает много молодых парней, которые сегодня занимают руководящие должности, а им нет ещё и 30 лет. При этом каждый из них начинал работать именно на промышленных площадках нашей компании», — рассказал директор по персоналу и общим вопросам Денис Кочкин.

АО «Сибирь-Полиметаллы» также готово оплатить получение специальности в российских вузах. Один из них — Технический университет УГМК. При заключении договора на целевое обучение все затраты берёт на себя компания. Выпускникам, которые получили высшее образование с помощью предприятия, предоставляется гарантированное трудоустройство на пять лет. За это время молодые специалисты получают незаменимый профессиональный опыт и карьерный рост в успешной компании.

За более подробной информацией по условиям заключения договора на целевое обучение необходимо обратиться в учебный центр АО «Сибирь-Полиметаллы». Телефоны для связи (38557) 7-19-00, 8-963-533-1373.