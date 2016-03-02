"Сибирия" построит очередной 16-этажный дом в ЖК "Новая пристань"

Строительная компания "Сибирия" недавно сдала два новых многоэтажных дома в центре Барнаула и приступила к возведению уникальной для города новостройки. Это будет 16-этажный кирпичный дом повышенной комфортности на улице Промышленной в жилом комплексе "Новая пристань".

Расположенный в историческом центре города новый дом с современным дизайном эффектно впишется в архитектуру старого Барнаула. Новостройка окажется практически в самом сердце туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город".

ЖК "Новая пристань" располагается в удачном с точки зрения транспортной доступности месте. Отсюда можно в считанные минуты, 100% без пробок попасть на Новый мост – отправную точку всех путешествий в туристические и деловые центры Сибири: Бийск, Горный Алтай, Кузбасс, Новосибирск.

Сам многоэтажный дом расположен на протоке реки Обь, но при этом спроектирован с учетом непредсказуемых паводков. Архитекторы и строители уделили огромное внимание берегоукреплению: набережная будет выполнена в монолитном железобетонном исполнении, что исключит возможность любых подтоплений, даже если уровень воды поднимется до максимальной отметки.

Набережная расширится и преобразится. Будет создана большая благоустроенная пешеходная зона с безопасным спуском к воде, где можно будет гулять с детьми и отдыхать, наслаждаясь свежим речным бризом. А владельцы катеров и моторных лодок будут иметь возможность "подойти" к своим домам по воде, предусматривается возможность причаливания маломерных судов.

Как сообщает официальный сайт застройщика, сейчас на объекте идет нулевой цикл строительства, готовится свайное поле, подвозят строительные материалы. По проекту в доме будут одно-, двух-, трехкомнатные квартиры современных планировок с большими балконами и площадью от 40 кв. м до 100 кв. м. Большое преимущество новостройки – теплая подземная парковка, предоставляющая автовладельцам возможность комфортного и безопасного хранения своих авто. Для удобства жителей комплекса лифт спускается до уровня паркинга.

Сдача дома запланирована на конец 2018 года. Все договоры проходят государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года "Об участии в долевом строительстве…". СК "Сибирия", как надежный и авторитетный застройщик, страхует свою гражданскую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче квартир по договору участия в долевом строительстве.

С началом строительства дома СК "Сибирия" объявила и о старте продаж квартир. Сейчас современное жилье в исторической части города можно приобрести у застройщика по минимальной цене.

"Сейчас мы предлагаем квартиры по минимальной цене – от 33 тыс. рублей за кв. м, – говорит коммерческий директор СК "Сибирия" Майя Фадеева. – В "Сибирии" существуют несколько удобных схем приобретения квартир: за полный наличный расчет, с рассрочкой платежа, с использованием средств материнского капитала или сертификата "Молодая семья". В самое ближайшее время дом пройдет аккредитацию в нескольких банках и появится возможность приобретения квартир по ипотеке".

3852) 717-000, 717-317

Проектная декларация на сайте www.sk-sibiria.ru