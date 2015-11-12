Сибиряки смогут улететь в Вену за 10 тысяч рублей









Жители Сибири смогут улететь в Вену и Братиславу из Новосибирска, воспользовавшись стыковочными рейсами низкобюджетного российского авиаперевозчика "Победа". Продажа билетов по этим направлениям открыта с 12 ноября. Сами полеты начнутся с 19 декабря и будут выполняться из Москвы ежедневно.Желающие отправиться в Вену могут приобрести единый билет Fly&Bus. В аэропорту Братиславы пассажиров будет встречать специальный комфортабельный автобус, который доставит их к Центральному железнодорожному вокзалу Вены.Сибирякам попасть в Вену можно будет рейсом Новосибирск – Москва – Братислава – Вена. Общая сумма перелета в один конец составит 10 тысяч рублей. Расчет полета производился на 19 декабря.