СИБСОЦБАНК подвел итоги по финансовым показателям за 2015 год
Ежегодно банки подводят итоги работы за прошедший год. СИБСОЦБАНК не стал исключением
Ежегодно Банк подтверждает репутацию надежного, эффективного партнера, способного предложить своим клиентам широкий набор финансовых услуг на качественно высоком уровне. При этом Банк активно участвует в жизни региона.
В 2015-м СИБСОЦБАНК сохранил свои позиции, он, как всегда, остается одним из лидеров в финансовой сфере Алтайского края среди региональных банков.
В течение 2015 года СИБСОЦБАНК продолжил успешную реализацию программ потребительского кредитования физических лиц, предлагая своим клиентам широкий спектр продуктов потребительского кредитования.
Основные финансовые показатели 2015 года:
- Активы Банка увеличились с 5 млрд руб. до 5,2 млрд руб. (1-е место среди региональных банков).
- Общий объем привлеченных ресурсов составил 3,7 млрд руб., увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом (2014 год – 3,6 млрд руб.)
- Объем размещенных активов вырос на 4% – с 4,2 млрд руб. до 4,4 млрд руб. (1-е место среди региональных банков).
- Объем вкладов населения увеличились на 11% – с 2,2 млрд руб. в 2014 году до 2,5 млрд руб. (1 место среди региональных банков).
- Удельный вес просроченной задолженности снизился и составляет 4,2% (4,7% – 2014 год).
"Основной задачей Банка в условиях замедления роста экономики является сохранение высокого качества активов и поддержание своей доли в ключевых для банка бизнесах – кредитовании МСБ и розничном кредитовании. Для этого банк продолжит участвовать в государственных программах поддержки кредитования этих отраслей, фокусируясь на низкорисковых сегментах и дальнейшем повышении качества услуг, предоставляемых клиентам. Высокий уровень капитализации позволяет банку реализовывать свои планы даже в условиях ухудшения внешней среды", – рассказали в СИБСОЦБАНКЕ.
"СИБСОЦБАНК" ООО. Лицензия Банка России №2015 от 26.12.2012 г.