"Сибсоцбанк" в Барнауле переезжает в бывший офис "Зернобанка"

Офис "Сибсоцбанка" переезжает в здание на проспекте Ленина, 61 а, где раньше располагался офис "Зернобанка".

"Внеочередным общим собранием участников "Сибсоцбанк" ООО (Протокол №94 от 29 января 2016 года) принято решение об изменении местонахождения "Краевого коммерческого сибирского социального банка" общества с ограниченной ответственностью и внесении соответствующих изменений в Устав Банка", – сказано на сайте банка.

Как ранее сообщало ИА "Амител", Центробанк 24 сентября прошлого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Зернобанка" (Барнаул). Регулятор объясняет свое решение тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.