Сидеть четыре года: приговор экс-депутату БГД Черданцеву вступил в силу

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Приговор в отношении бывшего депутата Барнаульской городской думы, директора управляющей компании ООО "Южком" Александра Черданцева, который был признан виновным в присвоении миллионов рублей, вступил в законную силу. Бывшему народному избраннику придется отбывать наказание в колонии.

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Прочее Экс-депутата Барнаульской гордумы Черданцева приговорили к реальному сроку

Как сообщили в краевой прокуратуре, вердикт не был обжалован. "Осужденный признан виновным в том, что, будучи директором управляющей компании ООО "Южком", расположенной в городе Барнауле, с ноября 2010 года по май 2013 года присвоил денежные средства этой компании и ресурсоснабжающих организаций на сумму свыше 8 миллионов рублей", - отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, что вердикт в отношении Черданцева был вынесен в мае текущего года.

Ранее за соучастие в преступлении также был осужден сын экс-депутата, который заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве и содействовал раскрытию преступления.

В итоге он был приговорен к условному сроку.