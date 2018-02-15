Сил и средств хватает: как сокращения в полиции затронут Алтайский край

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Сокращение штатной численности МВД России на 10 тысяч человек, санкционированное президентом Владимиром Путиным, затронуло и Алтайский край. При этом, как заверил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по региону Петр Богомолов, в Госавтоинспекции хватает сил и средств.

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Общество Максимальную численность штата МВД России сократили на 10 тысяч человек

Во время пресс-конференции, состоявшейся 15 февраля, Петр Богомолов не озвучил, сколько именно сотрудников ГИБДД в крае попадает под сокращение.

В то же время, говоря о личном составе Госавтоинспекции, он подчеркнул, что людей в ведомстве достаточно для выполнения любой задачи.

"Сил и средств достаточно, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность дорожного движения", - сказал начальник ГИБДД.

Отметим, что по состоянию на конец 2017 года в Алтайском крае работало более 1600 сотрудников ГИБДД.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ составляла 894 871 человек. Ранее, напомним, она была установлена в количестве 904 871 штатной единицы.

Позже стало известно, что сокращения затронули именно подразделения ГИБДД.