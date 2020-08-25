Сильные дожди грозят Алтаю паводком, селями и камнепадом

25 и 26 августа Горный Алтай накроют ливни, в связи с чем ожидается ухудшение паводковой обстановки, проинформировали население в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Возможно формирование дождевого паводка с подтоплением приусадебных участков и автодорог, ограничение движения на автомобильных дорогах и перевалах, нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения. Возможны сели и камнепад", – уточнили в ведомстве.

Администрациям муниципалитетов и руководителям баз отдыха рекомендовали принять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить местных жителей и туристов.

Автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными на дороге и по возможности не отправляться в дальние поездки, а туристическим группам и охотникам – переждать непогоду в населенных пунктах.