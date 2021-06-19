Сильный град прошёл в Новоалтайске
Тучи идут в сторону Барнаула
19 июня 2021, 16:17, Илья Звягинцев
Жители Новоалтайска в социальных сетях сообщают о том, что на улицах города прошёл сильный град. Об этом они рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
"В Новоалтайске прошёл град с грецкий орех! Тучи идут в сторону Барнаула", – написала одна из подписчиц.
Ранее синоптики предупреждали о том, что погода в регионе к выходным сильно испортится.
"Штормовая погода ожидается днём 19 июня и сутки 20 июня. В регионе пройдут дожди, местами ливневые с грозами и градом. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. В отдельных районах при грозах его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду", – сообщала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
Похолодание, град и шквалистый ветер. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?
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