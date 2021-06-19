Сильный град прошёл в Новоалтайске

Жители Новоалтайска в социальных сетях сообщают о том, что на улицах города прошёл сильный град. Об этом они рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

"В Новоалтайске прошёл град с грецкий орех! Тучи идут в сторону Барнаула", – написала одна из подписчиц.

Ранее синоптики предупреждали о том, что погода в регионе к выходным сильно испортится.

"Штормовая погода ожидается днём 19 июня и сутки 20 июня. В регионе пройдут дожди, местами ливневые с грозами и градом. Ветер усилится до 17-22 метров в секунду. В отдельных районах при грозах его порывы будут достигать 25-28 метров в секунду", – сообщала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.