Сильный пожар произошел в квартире в центре Барнаула
ЧП случилось на проспекте Комсомольском
5 апреля 2019, 10:31
На место происшествия прибыли пожарные и медики / Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на проспекте Комсомольском утром в пятницу, 5 апреля.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ЧП случилось в доме №126 по проспекту Комсомольскому.
На место инцидента прибыли пожарные и медики. Информация о случившемся уточняется. Портал Amic.ru обратился за комментариями в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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