Сильный пожар произошел в квартире в центре Барнаула

На место происшествия прибыли пожарные и медики / Фото: vk.com/barneos22

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на проспекте Комсомольском утром в пятницу, 5 апреля.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ЧП случилось в доме №126 по проспекту Комсомольскому.

На место инцидента прибыли пожарные и медики. Информация о случившемся уточняется. Портал Amic.ru обратился за комментариями в ГУ МЧС по Алтайскому краю.