Сильный ветер и снегопад вызвали отключение электроэнергии в Барнауле

Сильный ветер и снегопад вызвали отключение электроэнергии в пос. Октябрьском, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Кроме того, по сообщениям жителей Барнаула, электричества нет и в других поселках.

Одна из участниц сообщества рассказала, что в пос. Солнечная Поляна в непогоду происходит то же самое: "Как снег или дождь, так на Солнечной Поляне электричество отключается. Кажется, что службы, ответственные за подачу энергии в поселок, не справляются".