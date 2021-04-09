Сильный ветер обещают в Алтайском крае 10 апреля

Тёплая погода установится в Алтайском крае днём в субботу, 10 апреля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, по краю утром местами будет изморозь и туман. Днём воздух прогреется до +8... +13 градусов. В Барнауле будет до +10 градусов.

При этом осадков в регионе не ожидается. Однако на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 19 м/с.