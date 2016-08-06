Синоптики прогнозируют дожди и жаркую погоду в Алтайском крае 7 августа

Фото: pixabay.com

Грозы, утренний туман и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 7 августа. Таков прогноз ЦГМС по региону.

В ночное время также ожидаются дожди, температура составит +12...+17 градусов.

Днем в отдельных районах возможны дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, в утренние часы местами туман. Столбики термометра поднимутся до +24..29 градусов.

Ветер в этот день будет дуть северо-западный ночью 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15, днём 5-10 местами порывы 13-18.